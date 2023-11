Il Bayern Monaco, che alla fine della scorsa finestra di mercato ha detto addio a Benjamin Pavard ceduto all'Inter, si guarda intorno per rinforzare la difesa. L'arrivo di Kim Min-Jae non è risultato sufficiente per completare la retroguardia di Tuchel, che ora guarda in Premier League. Secondo Sky Sport Deutschland, sono tre i nomi presi in considerazione: il primo è quello di Raphael Varane, centrale francese del Manchester United, mentre il secondo è quello di Trevoh Chalobah del Chelsea, già accostato ai tedeschi in estate e obiettivo in passato anche dell'Inter. Sul taccuino di Tuchel, infine, anche il nome dell'ex Bologna Takehiro Tomiyasu, in forza all'Arsenal.