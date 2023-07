Rispondendo a una domanda su uno dei più grandi talenti della sua rosa, ovvero il diciottenne Mathys Tel, il tecnico del Bayern Thomas Tuchel ha fatto un'allusione nemmeno troppo velata alla trattativa per l'arrivo in Baviera del centravanti della Nazionale inglese Harry Kane dal Tottenham:



"Parleremo sicuramente del futuro di Tel, lo faremo più avanti. Soprattutto se qualcosa dovesse cambiare nel corso della finestra di trasferimenti". Molto probabilmente, il classe 2005 potrebbe essere ceduto in prestito in caso di arrivo di Kane.