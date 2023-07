Il tecnico delThomasha parlato in conferenza stampa all'inizio del ritiro prima della tournée in Asia. A parte le parole su QUI ), ecco tutte le sue dichiarazioni:"Matthijs de Ligt si sta ancora allenando individualmente dopo l'infortunio in nazionale, ma sembra andare bene. Stiamo parlando di giorni. Se tutto continua così, tornerà dopo il ritiro e viaggerà anche in Asia".NEUER - "Continua ad allenarsi individualmente, sta passando dal lavoro per rientrare in forma a quello dei portieri, vedremo se riusciamo a coinvolgerlo un po' anche qui, il piano è che Manuel non venga in Asia ma sarà parzialmente integrato nell'allenamento di squadra dopo il viaggio. Ci vuole tempo, che gli verrà dato. E' lui il primo ad essere impaziente con se stesso. Ne sappiamo di più ogni giorno e ogni settimana. L'inizio della stagione e la Supercoppa sono probabilmente un obiettivo troppo ambizioso. Vedremo e speriamo può essere parzialmente integrato in agosto"."Al momento non ha senso intervenire sulla posizione del portiere perché la situazione non è ancora abbastanza chiara. Ecco perché aspetteremo e vedremo. Abbiamo anche Sommer e Ulreich, che hanno compensato la perdita di Neuer. Nubel ha iniziato positivamente, ma ovviamente può succedere qualcosa, conosciamo la sua opinione. Abbiamo ancora bisogno di un po' di tempo per vederci più chiaro"."Sono entrambi nostri giocatori, hanno un contratto con noi. Ryan è lo sfidante. Deve ottenere il meglio da quel ruolo e accettarlo. Leon ha avuto una fase insoddisfacente. In termini di status, è qualcuno da cui ci aspettiamo molto. C'è molta concorrenza. Tutti i giocatori sono qui, vogliono vedere cosa sta pianificando l'allenatore, se si sentono a proprio agio. A volte ci è mancata un po' di solidità e stabilità fisica. Ecco perché fa naturalmente parte del profilo dei giocatori che stiamo cercando"."Fondamentalmente, ha avuto una stagione insoddisfacente e ha deluso le aspettative. La competizione è molto alta nella posizione in cui lo vedo al suo massimo, con Kingsley Coman e Serge Gnabry. Siamo molto aperti e onesti l'uno con l'altro, è un nostro giocatore, ha un contratto. Noi pretendiamo tutto da lui e lui pretende tutto da noi. La posizione di partenza non è facile, il tempo ci dirà di più".