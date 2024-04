Bayern Monaco, Tuchel confermato fino alla gara con l'Arsenal. 'Ma non garantiamo che finirà la stagione'

29 minuti fa



La sconfitta patita in rimonta dal Bayern Monaco in casa dell'Heidenheim è stata la prima contro una neopromossa dal 2000 a questa parte e la sesta in campionato, un numero che non ricorreva dal 2011/12. Nonostante questo, i direttori sportivo e tecnico del club bavarese, Freund ed Eberl, hanno confermato che Thomas Tuchel sarà l'allenatore anche nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Arsenal. "Ma non posso garantire che finirà la stagione. A volte non è colpa dell'allenatore", le parole di Max Eberl.



Tuchel ha già annunciato il suo addio alla fine del 2023/24 e in casa Bayern cambieranno molte cose: "Dovremmo disfarci subito dell'arroganza e non dire: 'Oh bene, allora arriviamo secondi'. Finora non siamo arrivati ​​secondi e non siamo nemmeno riusciti a raggiungere la Champions League. Quello che interessa a voi è solo: nuovo allenatore, nuovi giocatori. Cosa devo dire? Giochiamo in Champions League o no? Sembra molto, molto deprimente, ma questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere e dobbiamo affrontarla. Cosa dobbiamo portare in campo per fare punti e qualificarci alla Champions League?"