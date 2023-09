Il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa di Mathys Tel (2005), attaccante giovanissimo che viaggia su medie incredibili: 7 partite in stagione, 4 reti, un gol ogni 36 minuti e spiccioli. "C'è qualcosa di strano in lui", ha detto il tecnico tedesco con ironia. "Appena entra segna sempre".