Bayern Monaco-Tuchel: il futuro dopo la sfida con la Lazio

Spalle al muro. Questa la situazione attuale di Thomas Tuchel con il Bayern Monaco. La panchina dell'allenatore tedesco scricchiola ma, per ora, regge. Lo scrive Sky Sport De, secondo cui l'ex Chelsea resta e resterà il tecnico dei bavaresi, nonostante il deludente 2-2 con il Friburgo. Al club non sono piaciute né la prestazione di Muller e compagni, né le dichiarazioni dell'allenatore a fine partita ('Abbiamo fatto harakiri', ha detto). La squadra è parsa sfiduciata, i rapporti con la maggior parte dei giocatori paiono irrecuperabili ma a 'salvare' Tuchel è la mancanza di valide alternative come traghettatori. Il Bayern ha pensato ad Ole Gunnar Solskjaer ma non vuole impegnarsi con altri allenatori e punta forte per l'estate su Xabi Alonso e Zidane.



Tuchel sarà quindi sicuramente in panchina martedì prossimo nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Lazio. Ma se la partita dovesse andar male e con se quindi la qualificazione, il suo incarico con la società di Monaco si concluderebbe all'istante. Altrimenti, se il Bayern dovesse raggiungere i quarti di finale, Tuchel rimarrebbe fino alla fine della stagione, prima dell'annunciato divorzio.