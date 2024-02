Bayern Monaco, Tuchel rischia l'esonero: ore di riflessione, pronti i nomi dei sostituti

Gabriele Stragapede

Ancora, l’ennesima. Dopo la pesante sconfitta sul campo del Bayer Leverkusen (0-3), che è costata la fuga delle Aspirine in vetta alla classifica di Bundesliga con un importante +5 nei confronti dei campioni uscenti, ecco che il Bayern Monaco perde ancora. 1-0 all’Olimpico, sconfitto dal rigore di Immobile che ha permesso alla Lazio di vincere l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo 11 stagioni, il Bayern ha perso la partita di andata del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione europea. La 10ª sconfitta in 43 partite - la metà di quante Nagelsmann ne avesse disputate sulla panchina del Bayern - di gestione per Tuchel. Una sconfitta ancora più amara, visto che in questo match non ha tirato in porta nemmeno una singola volta. E ora l’allenatore tedesco rischia davvero l’esonero.



LE DICHIARAZIONI - Ad Amazon Prime Video: "Abbiamo avuto una buona prima metà, abbiamo giocato, avuto ottime occasioni. Non ci abbiamo creduto nella ripresa, persa brillantezza e concentrazione fatti tanti errori. Poi il rosso, che è arrivato per nulla. Abbiamo fatto di tutto per perdere questa partita, era nelle nostre mani. Abbiamo smesso di crederci. Tanti errori individuali... Comunque, non sono preoccupato per il mio futuro. No".



OBIETTIVI SFUMATI – Dopo la conquista al fotofinish della Bundesliga, ai danni del Borussia Dortmund, per i bavaresi sono arrivate solo delusioni. La sconfitta per mano del Lipsia nella finale di Supercoppa di agosto, l’eliminazione in Coppa di Germania per mano del Saarbrucken - formazione di terza divisione – e ora l’insuccesso contro la Lazio in Champions, che rischia di costare una clamorosa eliminazione. E così, gli obiettivi stagionali stanno sfumando uno dietro l’altro. E la coppa delle grandi orecchie è l’unica speranza per Tuchel di rimanere sulla panchina del Bayern l’anno prossimo, ma, a quanto visto sul prato verde dell’Olimpico, la squadra sembra averla abbandonato: nessuna reazione, solo una grande sensazione di malessere, di nervosismo. Avrà l'occasione di rifarsi all'Allianz Arena al ritorno?



C’E’ UN’IDEA – La stampa tedesca, Bild in primis, titola “allarme rosso”. Perché la situazione è delicata, pericolosa, Tuchel è sempre più sull’orlo del baratro. E al netto dei risultati ottenuti, è da considerare che la dirigenza bavarese possa dare una scossa all’ambiente già nel corso dei prossimi giorni. E dalla Baviera hanno in mente due potenziali profili per la successione: il primo è un’ipotesi che arriva direttamente a un ex Serie A: José Mourinho, esonerato dalla Roma lo scorso 16 gennaio dopo la sconfitta col Milan e che avrebbe addirittura iniziato a seguire un corso di tedesco nelle scorse settimane. La Bundesliga rimane uno dei pochi campionati tra i 5 top europei che lo Special One non ha ancora affrontato e vinto nella sua carriera. Difficile, però, che possa prendere le redini di una squadra a stagione in corso. Più facile che possa tornare Hansi Flick, ancora sotto contratto con il Bayern Monaco. Oppure c’è una terza ipotesi: un traghettatore interno che possa prendere la squadra e cercare di terminare la stagione nel modo più dignitoso possibile, prima di ricominciare a programmare dalla prossima annata. Sono ore di grande tensione in casa Bayern, ore calde. Tuchel è a un bivio: l’ultima conferma o l’addio anticipato? Riflessioni in corso.