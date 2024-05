Bayern Monaco, UFFICIALE: addio a Choupo Moting, non rinnova

un' ora fa



Eric Maxim Choupo-Moting e Bouna Sarr lasceranno il Bayern Monaco alt termine della stagione. Lo ha annunciato poco fa il direttore sportivo Max Eberl a margine della sfida della penultima giornata di campionato contro il Wolfsburg: "Vorremmo ringraziare Eric Maxim Choupo-Moting e Bouna Sarr per questi quattro anni di grande successo insieme. Entrambi hanno contribuito a far diventare l'FC Bayern tre volte campione di Germania e a vincere la Coppa del Mondo per club e la Supercoppa tedesca".