Con un messaggio sui suoi canali social il Bayern Monaco ha ufficializzato la scelta di non riscattare Ivan Perisic dall'Inter. Il club tedesco, che ha chiuso la stagione con il Triplete,Che la trattativa non fosse in discesa era apparso evidente negli ultimi giorni quando l'Inter ha respinto al mittente l'offerta da 12 milioni di euro per il riscatto, l'affare ora è definitivamente tramontato.