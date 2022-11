Servus, Javier!



Der #FCBayern hat für seine Nachwuchsmannschaften das spanische Mittelfeld-Talent Javier Fernández Gonzalez verpflichtet. Der 16-jährige Juniorennationalspieler kommt von Atlético Madrid an den #FCBayernCampus.



https://t.co/34M7JB8ftv#MiaSanMia pic.twitter.com/172yD9BOvj — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) November 28, 2022

Arriva la conferma ufficiale:. Il 16enne centrocampista spagnolo, proveniente dall'Atletico Madrid, si unirà alle squadre giovanili bavaresi a partire dal prossimo gennaio. Il direttore dell’Academy, Jochen Sauer, ha così commentato l’acquisto: "Abbiamo lavorato a lungo per portarlo in Germania, motivo per il quale. È uno dei centrocampisti più promettenti tra tutti i 2006. Combina il potenziale tecnico con la presenza fisica e l'intelligenza di gioco.".