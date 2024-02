Bayern Monaco, UFFICIALE: ceduto in Austria un talento

Cessione in Austria all'Austria Vienna per il Bayern Monaco che ha ufficializzato il prestito di Frans Kratzig, terzino sinistro classe 2003 che ha anche rinnovato il suo accordo con il club bavarese prima della cessione.



IL COMUNICATO - Il Bayern Monaco ha prestato Frans Krätzig all'Austria Vienna fino alla fine della stagione. Il difensore di 21 anni potrà guadagnare esperienza in partite ufficiali con il club austriaco della Bundesliga ed è sotto contratto con il Bayern fino al 30 giugno 2027.



Christoph Freund, direttore sportivo del FC Bayern: "Frans Krätzig è in una fase della sua giovane carriera in cui ha bisogno di giocare regolarmente per migliorare continuamente il suo livello. All'Austria Vienna ha la possibilità di fare i prossimi passi a livello di prima squadra. Seguiremo da vicino i suoi progressi nei prossimi mesi".



La scorsa estate ha firmato un contratto professionistico con i campioni di Germania e da allora ha disputato sette apparizioni ufficiali (con un gol) per il team di Thomas Tuchel, mentre è stato in campo anche un totale di 35 volte (con tre gol) per il FC Bayern II. Il FC Bayern ha esteso il contratto di Frans Krätzig fino al 2027 lo scorso ottobre.