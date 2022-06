La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale: Sadio Mané è un nuovo calciatore del Bayern Monaco e ha firmato un contratto fino al 30 giugo 2025. Arriva a titolo definitivo dal Liverpool.



IL COMUNICATO

L'FC Bayern ha ingaggiato Sadio Mané dal Liverpool. L'attaccante 30enne ha firmato un contratto con i campioni di Germania fino al 30 giugno 2025.



Herbert Hainer, presidente dell'FC Bayern: "Sadio Mané è una star globale, che sottolinea l'attrattiva dell'FC Bayern e aumenterà l'attrattiva della Bundesliga nel suo insieme. I tifosi vengono negli stadi per vedere questi giocatori. È fantastico che il nostro consiglio direttivo, guidato da Oliver Kahn e Hasan Salihamidžić, sia riuscito a ingaggiare un giocatore come Sadio Mané per l'FC Bayern".