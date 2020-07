Mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata:. L'esterno offensivo tedesco lascia ile firma con i bavaresi un contratto fino al 2025. "Il Bayern è un club molto grande e ha grandi obiettivi e questi obiettivi si adattano a me - spiega Sané -. Non vedo l'ora della nuova sfida e non vedo l'ora di allenarmi con la squadra. Conosco Hansi Flick della nazionale U21, abbiamo avuto un'ottima relazione lì. Voglio vincere il maggior numero possibile di titoli con il Bayern e la Champions League".Il CEOcommenta: "Siamo felici di poter dare il benvenuto a Leroy Sané nel Bayern. È un giocatore eccellente che ha dimostrato le sue qualità negli ultimi anni, soprattutto nella squadra nazionale. Il nostro obiettivo è quello di riunire i migliori giocatori tedeschi al Bayern e l'impegno di Leroy sottolinea questo percorso. Vorrei complimentarmi con Hasan Salihamidžić per la riuscita attuazione del trasferimento".Proprio il dsaggiunge: "Siamo molto felici che Leroy diventerà un giocatore del Bayern. Leroy è un giocatore diverso e rafforza il nostro team con la sua qualità. Con Serge Gnabry, Kingsley Coman e Leroy, ora siamo dotati di personale flessibile ai massimi livelli nelle posizioni in pista esterne che sono importanti per il nostro gioco. Vorrei ringraziare Manchester City per le trattative riservate e costruttive. Vorrei anche incontrare il nostro Presidente e Presidente del Consiglio di vigilanzaHerbert Hainer grazie per averci aiutato con questo trasferimento fin dall'inizio in circostanze difficili".Infine, membro del consiglio direttivo dei bavaresi: "Siamo tutti molto contenti di essere riusciti a vincere il Leroy per il Bayern Monaco. Le sue qualità di giocatore sono indiscutibili. La sua velocità, le sue qualità tecniche e il suo pericolo di segnare lo rendono un giocatore assoluto. Si adatta anche molto bene alla nostra squadra come tipo, come personaggio. Il nostro obiettivo è quello di avere un asse in campo dal portiere all'offensiva, Leroy è un elemento fondamentale per questo. Con il suo impegno, abbiamo fatto un altro grande passo per continuare ad essere all'avanguardia in Europa".