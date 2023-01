. Ufficiale l'ingaggio del portiere svizzero, arriva a titolo definitivo per sostituire l'infortunato Manuel Neuer. Alvanno circa. "Non vedo l'ora di ricoprire il mio nuovo ruolo all'FC Bayern. È un grande club con potere, abbiamo spesso giocato l'uno contro l'altro, conosco l'enorme qualità e l'appeal di questo club. Sono orgoglioso di far parte dell'FC Bayern adesso. Abbiamo grandi compiti davanti a noi. Non vedo davvero l'ora di iniziare con i miei nuovi colleghi e di tutto ciò che verrà. Vorrei ringraziare il Borussia Mönchengladbach per otto anni e mezzo fantastici e per aver reso possibile questo trasferimento", ha detto Sommer.