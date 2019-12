Il Bayern Monaco ha ufficializzato la decisione di confermare Hans Flick come allenatore della prima squadra fino al termine della stagione. Sfumano dunque tutte le ipotesi relative all'individuazione di un tecnico di profilo internazionale che prendesse il posto dell'esonerato Niko Kovac, con la dirigenza tedesca pronta a fare un investimento importante soltanto la prossima estate e col nome di Thomas Tuchel in pole position.



Niente da fare dunque per Mauricio Pochettino, accostato alla formazione bavarese nei giorni immediatamente successivi al suo esonero da parte del Tottenham, e Massimiliano Allegri, che attenderà giugno per trovare una nuova sistemazione.