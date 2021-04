I bavaresi non aderiranno alla nuova competizione europea, come anticipato in giornata da Rummenigge. Questo il comunicato : "Il Bayern Monaco prende una posizione chiara sulla Super League. Il Presidente, Herbert Hainer, ha spiegato: 'I nostri membri e fan rifiutano una Super League. È nostro desiderio come FC Bayern e nostro obiettivo, che i club europei vivano questa meravigliosa ed emozionante competizione chiamata Champions League e la sviluppino insieme alla UEFA. L'FC Bayern dice no alla Super League"'. Queste invece le parole sul tema di Rummenigge, presidente del Bayern, al Corriere della Sera : "Non siamo dentro perché non vogliamo farne parte. Siamo contenti di giocare in Bundesliga, un business “pane e burro”, come dicono gli inglesi. Siamo contenti di fare la Champions e non dimentichiamo la responsabilità verso i nostri tifosi, che sono generalmente contro una riforma del genere. E sentiamo anche la responsabilità verso il calcio in generale”.