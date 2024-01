Bayern Monaco, UFFICIALE l'arrivo di Dier

È ufficiale il nuovo difensore centrale del Bayern Monaco. I campioni di Germania comunicano l'acquisto a titolo definitivo dei Eric Dier. L'accordo è solamente fino al 30 giugno, ma con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Scelto anche il numero di maglia, che sarà il 15.



LE PRIME PAROLE - "Questo trasferimento è un sogno che diventa realtà per me, perché da bambino un giorno vorresti giocare per un club come il Bayern, uno dei più grandi al mondo e ha una storia incredibile. Voglio aiutare la squadra con la mia versatilità in difesa. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e i tifosi dell’Allianz Arena, che ai miei occhi è uno dei migliori stadi del mondo".