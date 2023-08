Harry Kane è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Dopo l'accelerata nella giornata di ieri, sono stati risolti tutti gli ultimi problemi e in questi minuti il club tedesco ha annunciato l'arrivo dell'attaccante dal Tottenham: "L'FC Bayern ha firmato Harry Kane dal Tottenham Hotspur. Il 30enne attaccante inglese ha concordato i termini con i campioni del record tedesco fino al 30 giugno 2027 e indosserà la maglia numero 9 per il club di Monaco".



I DETTAGLI - Il migliori marctore di tutti i tempi del Tottenham (213 gol) lascia così gli Spurs e l'Inghilterra. Un affare da circa 120 milioni di euro bonus cmpresi, il giocatore ha firmato un contratto fino al 2017 da 25 milioni di euro lordi a stagione. Non è escluso che Kane possa essere convocato da Tuchel per la Supercoppa di Germania in programma staser alle 20.45 contro il Lipsia.

- "Benvenuto a Monaco, Harry Kane! Siamo molto felici di questo nuovo arrivo di alta qualità., guidati dal nostro CEO Jan-Christian Dreesen. Harry Kane non solo rafforzerà l'FC Bayern, ma sarà anche una vera risorsa per l'intera Bundesliga".- "È stato un processo lungo, ma ora siamo tutti più felici che Harry Kane indosserà la maglia del Bayern Monaco con effetto immediato. Harry Kane è stato il nostro giocatore dei sogni fin dall'inizio.. I centravanti di livello mondiale sono sempre stati un fattore importante quando l'FC Bayern ha celebrato i suoi più grandi trionfi e siamo convinti che Harry Kane continuerà questa storia di successo. I nostri tifosi possono aspettarsi uno dei migliori marcatori del nostro tempo".