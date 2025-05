Bayern Monaco, ufficiale l'arrivo di Tah: giocherà il Mondiale per Club

Getty Images

. Nella mattinata di giovedì 29 maggio il club tedesco ha annunciato l'arrivo del difensore tedesco, preso a parametro zero dopo la fine del contratto con il Bayer Leverkusen: contratto fino a giugno 2029 e maglia numero 4 sulle spalle. Sul classe '96 c'era anche il Barcellona che era stato il primo club a muoversi con un sondaggio, ma il Bayern ha dimostrato di essere più convinto affondando il colpo accelerando l'operazione, con l'obiettivo di averlo per il Mondiale per Club in programma dal 14 giugno al 13 luglio.

- Poco dopo la firma sul contratto, Tah ha parlato così da nuovo giocatore del Bayern Monaco: "Sono molto felice di essere al Bayern.per avere successo come squadra e vincere molti trofei insieme". Queste, invece, le parole del CEO del club Jan-Christian Dreesen: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Jonathan Tah al Bayern. Da giocatore esperto a livello internazionale e leader, porta la coerenza e la qualità che rafforzerà la nostra difesa. È un vero vantaggio per noi, ha anche dimostrato di poter vincere titoli". Il trasferimento è stato commentato anche da Max Eberl, membro del consiglio sportivo: "Non è un segreto chema ha scelto il Bayern, e questo ci piace molto". Il ds Christoph Freund ha detto: "Con Jonathan Tah abbiamo acquisito un giocatore con esperienza e qualità internazionale, che non avrà bisogno di molto tempo per stabilirsi nella nostra difesa. Per noi sarà un nuovo volto importante".