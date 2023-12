Era stato accostato a tanti club, tra cui anche il Milan, ma il futuro diè ancora al: il club bavarese ha annunciato il rinnovo della bandiera della squadra, prolungamento fino al 2025."Sono contento che il mio viaggio al Bayern continui - ha detto Muller al sito ufficiale del club. Voglio recitare la mia parte nel mantenerci di successo, sia come squadra sia come club nel complesso. E' importante per me essere una pietra angolare e aiutare a guidare la squadra nella giusta direzione. Voglio far esaltare i tifosi con i gol, aiutare a creare occasioni, con il mio amore per il gioco e la mia passione per il calcio. E, si spera, con tanti altri titoli".