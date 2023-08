"Abbiamo trovato un accordo per risolvere il contratto con Salihamidzic", ha spiegato Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco che ha parlato dell'ex ds: "Dall'ultima partita con il Colonia e dalle celebrazioni per il Meisterschale è tutto andato liscio durante i colloqui. Hasan ha raggiunto molti obiettivi al Bayern, ha vinto enormi titoli, sia come giocatore che come direttore sportivo e membro del board. Farà sempre parte della storia del Bayern", ha concluso.