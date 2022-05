Il Bayern Monaco ha soffiato alla Juventus il giovane Manuel Pisano. 16 anni era da tempo nelle giovanili bianconere, ma si trasferirà in baviera dove ha firmato un contratto a lungo termine.



IL COMUNICATO - L'FC Bayern ha ingaggiato il nazionale italiano U17 Manuel Pisano per le proprie squadre giovanili. In estate il 16enne si trasferirà dalle giovanili dei campioni d'Italia della Juventus Torino all'FC Bayern Campus, dove ha firmato un contratto a lungo termine. Il nuovo centravanti di FCB-Juniors indosserà la maglia numero nove della prossima stagione.