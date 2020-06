Hanno fatto discutere in casa Bayern Monaco le recenti dichiarazioni di Thomas Muller sul possibile acquisto del centrocampista del Bayer Leverkusen Kai Havertz: "E' estremamente bravo, ma è un po paradossale parlare di nuovi acquisti quando allo stesso tempo stai tagliando gli stipendi ai tuoi giocatori". Parole eccessivamente sincere, che non sono piaciute alla dirigenza, come ha confermato a Sky Deutschland il ds Salihamidzic: "Ne abbiamo discusso il giorno successivo. Ci siamo seduti e gli ho detto che non era corretto parlare così. Muller è un ragazzo intelligente e ha capito".