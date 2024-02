Bayern, Muller: 'Il ritorno? La Lazio si difenderà, lo stile italiano è noto'

Thomas Muller punge, e torna a crederci: il giocatore tedesco non si scoraggia e risponde a Prime Video subito dopo la vittoria della Lazio sul Bayern Monaco per 1-0, con gol di Ciro Immobile su rigore.



Nel finale, i biancocelesti hanno sfiorato a più riprese il raddoppio, che non è arrivato. E che lascia apertissima la porta per la qualificazione ai bavaresi. Insomma: all'Allianz Arena ci sarà un match intero da giocare. E sarà "l'inferno", così come ha raccontato Sarri.



LA DIFESA DELLA LAZIO - "Penso che la Lazio continuerà a difendere, lo stile italiano è molto famoso. Vorrà difendere e proverà a partire in contropiede, sfruttando i nostri errori. Credo che il piano sarà questo".



IL MOMENTO - "Vedremo in tre settimane, abbiamo un match complicato in Bundesliga. Non siamo in una posizione facile, ma sono fiducioso, è solo un gol. Sai come può cambiare tutto velocemente nel calcio..."