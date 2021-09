Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, parla della possibilità di vedere Antonio Rudiger, centrale del Chelsea, in maglia rossa: "Non mi piace molto parlare di calciatori di altre società, men che meno quando non siamo in periodo di mercato. Ma ora voglio parlare di lui come di un tifoso di calcio: s'è trovato molto bene con Tuchel. Prima era fuori dai piani del Chelsea, ora è un calciatore centrale per loro. Non posso dire di più. Non ne ho parlato con Salihamidzic (direttore sportivo del Bayern Monaco, ndr), che ci crediate o no. Se dovessi farlo, non verrei qui a sbandierarlo. Resterebbe poi da vedere quanti anni di contratto gli restano al Chelsea e se abbiamo ancora soldi nel portafoglio per prenderlo".