È scoccato l’amore in casa Bayern Monaco, ma stavolta non per un nuovo giocatore. La nuova liaison amorosa è nata tra l'allenatore Julian Nagelsmann e Lena Wurzenberger, la giornalista della Bild che seguiva in prima persona la squadra campione di Germania in carica. La relazione tra i due, 34 e 30 anni, è stata annunciata dalla stessa testata giornalistica.



IN VACANZA - È giusto utilizzare il verbo al passato perché dopo la nascita di questa storia, il giornale ha deciso di sollevare con effetto immediato Lena dal suo incarico e riassegnarla a un’altra squadra, per evidente conflitto d’interesse. I due ora si trovano in vacanza a Ibiza.



LA EX - Recentemente Nagelsmann e sua moglie Verena avevano reso nota la separazione dopo 15 anni insieme e un matrimonio festeggiato nel 2019. I due hanno due figli. Si tratta solo dell’ultima di una lunga lista di innamoramenti tra calciatori o allenatori e giornaliste del settore. Dai casi D’Amico-Buffon a quelli Carbonero-Casillas, la narrativa è piena di questi episodi. La prossima sarà un’annata decisiva per l’ex allenatore del Lipsia che, al suo primo anno al Bayern, non ha entusiasmato. Dovrà fare meglio, soprattutto in Europa, ma di certo al suo fianco avrà una nuova tifosa.