. Le certezze sono due: la prima è che Antonio Conte non cambia idea rispetto allo scorso anno. Il croato non è adatto per il suo 3-5-2 e non rientra nei piani per la prossima stagione. La seconda è che ufficialmente è scaduto lo scorso 15 maggio il termine per il diritto di riscatto che vantava il Bayern Monaco nei confronti dell'Inter.. Con il successo sul campo del Werder Brema, infatti, i bavaresi hanno festeggiato il 30° Meisterschale della loro storia. Il croato non ha partecipato concretamente alla festa, non figurando nemmeno nell'elenco dei giocatori in panchina a causa di un problema muscolare.. Un assist arriva dal tecnico Flick, che recentemente ha lodato il ragazzo: "Conosciamo le qualità di Ivan. Le ha dimostrate più volte. Purtroppo nella seconda parte della stagione ha avuto un problema fisico che ha inciso sulla sua condizione".