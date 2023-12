Il centrocampista del Fulham João Palhinha sta brillando in Premier, tanto che continua ad attirare l'interesse del Bayern Monaco (in estate era tutto fatto per il passaggio del giocatore in Germania, ma saltò tutto perché il Fulham non trovò un sostituto in tempo). In una recente intervista, però, il portoghese ha dichiarato al podcast Fulham Fix: "Credo che la Premier League sia il miglior campionato del mondo e la divisione che meglio si adatta al mio stile di gioco".