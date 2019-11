Ha appena preso in mano il Bayern Monaco e si troverà subito con una bella patata bollente tra le mani il nuovo presidente Herbert Hainer che ha preso venerdì il posto di Uli Hoeness: i bavaresi stanno infatti cercando il nuovo tecnico e uno dei nomi più caldi è quello di Pep Guardiola. Non ora, però a fine stagione chissà. Intanto ​Hainer si è già sbilanciato e, punzecchiato sul tema, ha offerto il suo giudizio sull'allenatore spagnolo: "E' un allenatore super, ma attualmente è sotto contratto con il Manchester City. Aspetto di parlare con il consiglio di amministrazione. Comunque rassicuro i tifosi: vogliamo il miglior allenatore per il Bayern".