Il Bayern Monaco pensa al ritorno di Yildiz: Juventus all'erta, ecco il prezzo

Non è stata un'investitura così, tanto per farla, o per questioni di marketing. No, a scanso di qualsiasi equivoco, che pure potrebbe essere frutto del mercato,. E ci mancherebbe altro, no? Soprattutto adesso che la fiducia estiva sembra comunque ripagata dalle prestazioni, a maggior ragione in vista del futuro, considerato che l'attaccante turco - che nella propria nazionale giocava addirittura prima di avere i gradi di titolare alla Juventus - è appena un classe. Cosa potrebbe mai inceppare un amore evidentemente così forte?

Eh, il mercato. O meglio: le sirene, le tentazioni, le infinite possibilità - pure economiche - che possono dare tutti gli scenari possibili. Ma Yildiz allo stesso tempo non ha mai nascosto le sue vere intenzioni. Che sono: uno,, al centro della scena, provando a vincere lo; due, arrivare all'estate del Mondiale in un contesto familiare, senza dover ripartire dai rischi di una stagione in cui deve trovare misure ed eventualmente contromisure a un ambiente diverso.

E la Juve? La Juve sta facendo in modo di non dover rinunciare a lui, a prescindere dalla posizione finale in classifica, dalla qualificazione Champions tra le mani, oppure no. L'impegno di Exor per una possibile ricapitalizzazione è una garanzia sulla competitività della squadra, ma evidentemente non sulle manovre di mercato.Con una situazione molto chiara, nella testa di tutti: sarebbe una cifra diIlresta così in corsa, come raccontato questa mattina da Tuttosport, e restano in corsa pure alcuni club di, che valutano la possibilità come si valutano le cose belle: si è disposti a spendere, ma fino a un tot, se non si perde completamente la testa.Jorge Mendes, che a Torino ha già messo sul piatto un po' di soluzioni, è al lavoro e pure da un po'. Lo sa benissimo: per portare Yildiz lontano da Torino ci sarà da alzare i giri e le offerte.