Come riporta Sky, il Bayern Monaco è pronto a spendere qualsiasi cifra per portare in Baviera Ronald Araujo del Barcellona. Tuchel lo vuole il prima possibile, anche in inverno, e ha già avuto un colloquio con il difensore. La decisione spetta all'uruguayano, che ha già indossato in alcune occasioni la fascia di capitano dei blaugrana.