Il casoè tutt'altro che chiuso, anzi, si arricchisce di un nuovo importante capitolo. Lo scorso dicembre il portiere ha subito una brutta caduta sugli sci e ha rimediato un grave infortunio () che lo sta costringendo a un lungo stop che, con ogni probabilità, gli farà saltare il resto della stagione. Un fatto che non ha reso felice di certo il club bavarese, costretto a rivolgersi subito al mercato per portare Yann Sommer alla corte di Nagelsmann. Ora però è arrivato il momento dei provvedimenti, che si preannunciano durissimi.. Il Bayern infatti, riferisce Bild, è pronto a una sanzione esemplare nei confronti del portiere che il prossimo 27 marzo compirà 37 anni:, una maxi-punizione per i danni provocati alla società calcistica di Monaco.- E' un altro segnale di come stiano cambiando gli equilibri in casa Bayern, una decisione che segue a un'altra che nelle scorse settimane aveva già scosso l'ambiente:. Ritenuto '', Tapalovic è stato cacciato tra le polemiche. Lui stesso si è detto: "sorpreso che più di un decennio di lavoro sia terminato così improvvisamente"., direttore sportivo del Bayern, ha fornito una spiegazione diversa e vaga: "Alcune visioni diverse sul modo di interpretare la collaborazione hanno portato a questa separazione". Il riferimento va a un rapporto conflittuale con, che secondo le ricostruzioni della stampa tedesca avrebbe visto in Tapalovic una '' che condivideva considerazioni del tecnico con l'amico Neuer, che a sua volta le girava allo spogliatoio.- Settimane di polemiche con la maxi-multa destinata mettere altra benzina sul fuoco, intanto il Bayern riflette su un futuro senza Neuer. Tutto porta ad, che a gennaio ha rifiutato il rientro anticipato dal prestito al Monaco non senza lanciare una frecciata proprio a Tapalovic ("Credo che ci sarebbero dovuti essere maggiori contatti con l'allenatore dei portieri durante il mio periodo in prestito a Montecarlo. Avrebbe dovuto informarsi su come va. Ma non è successo. Credo che si possano risolvere molti problemi se si cercasse il confronto. Lui è molto amico di Neuer, ma dovrebbe allenare i portieri e pensare alla loro crescita"). Il problema, è che Nubel non ha dato certezza neanche sulla permanenza dopo il rientro: "La società invece ha seguito un po' di più il mio percorso. Ogni tanto ci sono stati dei contatti. In estate ci confronteremo per capire quale sia la cosa migliore da fare.". Ecco perché il Bayern si sta guardando intorno alla ricerca di guantoni affidabili per la propria porta, con una pista che porta anche in Italia, perchécontinua a convincere e i report sul portiere dell'Empoli sono sempre convincenti. Priorità a Nubel, ma il dopo Neuer è ancora da scrivere.