Franck Ribery, ex giocatore del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild del nuovo acquisto dei tedeschi nel ruolo che fu suo, quello di esterno sinistro:



"Si tratta di un grande trasferimento per la Bundesliga. Le aspettative saranno molto alte, ma credo che Sadio non deluderà. L'importante sarà iniziare bene, sono certo che i tifosi lo accoglieranno a braccia aperte".