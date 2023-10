10 mesi fa il buio, una caduta rovinosa sugli sci e la rottura della parte inferiore della gamba (tibia e perone). L'avventura calcistica dello storico portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer è stata realmente a rischio e in Germania si parlava, addirittura, di carriera finita. Una pausa di quasi un anno, una maxi-multa da 1.6 milioni di euro, mesi di riabilitazione e un percorso personalizzato per tornare al top.



Oggi Manuel Neuer vede la luce in fondo al tunnel. Il club bavarese, infatti, si prepara a riabbracciare il proprio portiere che, nella partita di oggi contro il Darmstadt, sarà finalmente titolare dopo 10 mesi di assenza dal campo.