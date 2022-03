Il Bayern Monaco e Serge Gnabry non stanno trovando l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Per questo, secondo la stampa inglese, un addio in estate per non perderlo a parametro zero è più che probabile con Tottenham e Chelsea che ci stanno pensando in Inghilterra, ma anche Atletico Madrid e Juventus stanno monitorando la sua situazione.