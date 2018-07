Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di diversi giocatori che possono lasciare i bavaresi in questa estate: "Boateng al Psg? Non ci sono stati contratti tra i club. Non abbiamo mai pensato che Thiago Alcantara debba lasciare il club. Renato Sanches? Anche lui non partirà, resta con noi".