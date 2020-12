ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: "per il nostro sport. Prima della crisi, il calcio aveva perduto la ragione. C'è stata un'inflazione galoppante dopo l'acquisto di Neymar e di Mbappé da parte del PSG, tre anni fa. È un bene che sia finita. Bisogna riportare i salari a un livello più ragionevole.Se riempissimo il nostro stadio al 20 o al 30% già basterebbe a riportare un po’ di atmosfera e di emozione. Non è solo una questione di soldi. Bisogna far rivivere la cultura del calcio".. Durante la pandemia, la Bundesliga ha anche dovuto stringere nuovi accordi e le nostre entrate sono calate del 20%. Oggi i club della Bundesliga hanno 280 milioni in meno in tasca. È una quantità di denaro enorme. Penso che. Le catene televisive sono quelle che hanno guadagnato di più in questo periodo, in particolare quelle a pagamento. Nel weekend della ripresa della Bundesliga c’è stata l’audience più alta di sempre.Quella Final 8, che abbiamo avuto il piacere di vincere, è stata organizzata dall’Uefa in modo fantastico. Dove ogni partita è un dentro o fuori, le emozioni sono assicurate. Non puoi mai permetterti di allentare la tensione, come ai Mondiali. L’Uefa è pronta a prendere in considerazione un cambiamento. Credo che quello attuale rimanga un buon sistema.