Dopo aver rinnovato il contratto dell'allenatore Hansi Flick, il Bayern Monaco si prepara ad altre mosse in chiave mercato. Queste le parole di Karl-Heinz Rummenigge raccolte da AS: "Ci sono diversi giocatori i cui contratti scadranno a giugno, abbiamo avuto contatti con i loro agenti ma bisogna aspettare. Il fatto di non sapere se si tornerà a giocare o meno cambia i nostri piani. La rosa sarà ampliata, bisognerà trovare una soluzione con i giocatori che abbiamo qui in prestito come Perisic, Odriozola e Coutinho".