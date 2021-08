Michael Rummenigge, fratello del più famoso Karl-Heinz ed ex attaccante di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ha parlato ad un'intervista a Sport1, in Germania, del futuro di Erling Braut Haaland: "Potrebbe finire in Inghilterra. Aspettiamo e vedremo dove andrà al termine di questa stagione. Real e Barça hanno problemi finanziari quindi immagino possa andare in Inghilterra. Anche suo padre ha giocato lì. Lo vedrei bene al Liverpool".