Aveva un giorno libero, Serge Gnabry, così come tutti i suoi compagni del Bayern Monaco, che ha pareggiato entrambe le prime uscite del 2022 in Bundesliga. Ha scelto di passarlo a Parigi, alla fashion week, ma la cosa non è andata giù al ds dei bavaresi Hasan Salihamidzic:



"Questo è un comportamento da dilettanti - ha detto Salihamidzic all'agenzia di stampa tedesca 'Dpa' - È esattamente quello che non mi piace. Al Bayern Monaco non si va in giro quando si ha un giorno libero. Un giorno libero è pensato per riposare e per recuperare in vista della partita successiva".