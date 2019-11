Intercettato dai microfoni della Bild, ​Bastian Schweinsteiger ha espresso il suo giudizio circa la panchina del Bayern Monaco ancora senza "padrone" dopo l'esonero di Niko Kovac. La leggenda del calcio tedesco ha fatto un nome su tutti, quello di José Mourinho: "Me lo immagino Mou in Germania: mi chiedeva sempre del Bayern e della Bundesliga e ricordo che, quando si andava in trasferta, c'erano sempre partite del campionato tedesco alla Tv".

Schweinsteiger aggiunge ulteriori particolari sul suo ex tecnico ai tempi del Manchester United: "Conosceva tutti i calciatori della Bundes e so che stava cercando di imparare anche il tedesco. Immagino che sia tentato dalla Germania".