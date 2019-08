Berti Vogts, ex ct della Germania, ha commentato l'acquisto di Coutinho da parte del Bayern Monaco: ''Voglio farvi una domanda, secondo voi come mai un calciatore lascia uno dei club più importanti del mondo, come il Barcellona, a 27 anni? Perché ha rinunciato ad imporsi lì. Non è un fenomeno, bensì un giocatore che in Catalogna faceva la riserva''.