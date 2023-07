Manuel Neuer migliora di giorno in giorno, ma non è ancora pronto per poter scendere in campo. E allora il Bayern Monaco continuerà, in attesa di sviluppi dal mercato, a contare al 100% su Yann Sommer, promesso sposo dell'Inter, ma ancora bloccato in Baviera o meglio, presto sarà bloccato in Giappone.



Sì proprio il luogo della tournée dell'Inter, ma l'estremo difensore svizzero ci andrà sì, ma con il Bayern Monaco. Anche i bavaresi, infatti, sono impegnati nella Audi Summer Tour 2023 che si terrà in Giappone da lunedì e fino al 3 agosto con i campioni di Germania che affronteranno Kawasaki Frontale e Liverpool.



Secondo Sky Sports Deutschland Tuchel non potendo ancora contare su Neuer ha deciso di convocare per la tournée asiatica anche Sommer che, di conseguenza non volerà in oriente da neo-acquisto dell'Inter.