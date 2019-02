Kingsley Coman, esterno offensivo del Bayern Monaco, passato alla Juventus nel suo anno italiano, ha realizzato una doppietta contro l'Augsburg, gara nella quale, però, ha trasmesso paura a tutti, uscendo tenendosi la caviglia dopo un contrasto con Kevin Danso.



Sospiro di sollievo, niente di grave. Questo il comunicato del Bayern: "Era il 90esimo minuto ad Augusta quando Kingsley Coman lasciava il campo dopo uno scontro. Dopo un’indagine approfondita da parte del dipartimento medico del Bayern sabato mattina, fortunatamente non è emerso nulla di grave e il francese sarà a disposizione per la partita di Champions League contro il Liverpool, in programma martedì".