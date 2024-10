Getty Images

Bayern-Stoccarda 4-0 e Kane ha già fatto 13

Redazione CM

21 minuti fa



Il Bayern Monaco batte 4-0 lo Stoccarda e resta in testa alla classifica della Bundesliga con 17 punti in 7 giornate di campionato tedesco come il Lipsia.



Prima del sigillo finale dell'ex juventino Kingsley Coman, decide una tripletta del solito Harry Kane. Per il centravanti inglese si tratta del gol numero 13 in 10 presenze stagionali: 8 in Bundesliga, 4 in Champions League e 1 in Coppa di Germania.