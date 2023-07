Pep Guardiola approfondisce il possibile trasferimento di Kyle Walker al Bayern Monaco. Il tecnico del Manchester City ha parlato a margine dell'inizio della tournée dei Citizens, chiarendo la posizione sul futuro del terzino inglese: "Onestamente non credo che ci sia movimento. Non posso parlare perché non conosco esattamente la situazione, ma voglio il meglio per i miei giocatori. Ho parlato con Kyle ed è tutto apposto, vedremo cosa succederà. Non posso dirvi niente perché lui ci sta ancora riflettendo."