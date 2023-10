Il 37enne portiere tedesco del Bayern Monaco, Manuel Neuer, dopo 10 mesi di assenza a causa di un infortunio rimediato sugli sci, è tornato tra i pali nella vittoria in casa di sabato pomeriggio per 8-0 contro il Darmstadt. Il club bavarese ha così ritrovato un pilastro della squadra ed è pronto a negoziare il rinnovo di contratto in scadenza al termine di questa stagione. I dirigenti del club campione di Germania sono orientati a offrirgli un nuovo contratto fino a giugno 2025.