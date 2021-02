(calcio d'inizio alle ore 19 in diretta tv su Mediaset canale 20) è laFifa. I campioni di Germania e d'Europa sfidano i messicani del Tigres, che in semifinale hanno eliminato i brasiliani del Palmeiras. Interessante il duello tra i due centravanti: il polaccoda una parte e il francesedall'altra. Si gioca in Qatar a Doha.BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Davies; Kimmich, Tolisso; Sané, Gnabry, Coman; Lewandowski. All. Flick.TIGRES (4-4-2): Guzman; Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas; Aquino, Rafael Carioca, Pizarro, L. Quinones; Gignac, C. Gonzalez. All. Ferretti.