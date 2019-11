Acquistato dal Lione per l'importante cifra di 40 milioni di euro, ​Corentin Tolisso fatica a trovare spazio nel Bayern Monaco. E' vero, torna da un infortunio importante (rottura del crociato) ma ora sembra essere del tutto recuperato e il poco minutaggio concessogli (solo 371' in Bundesliga) fa riflettere. Ai microfoni de Le Parisien ha provato a raccontare la situazione attuale in Baviera ammettendo che "nessun giocatore è felice di rimanere in panchina" ma, confessa, si aspetta una buona occasione nel prossimo futuro: "Dovrò mostrare di valere questa maglia quando mi verrà data l'opportunità; sto tornando più forte".