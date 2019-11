Dalle parti di Monaco di Baviera ha lasciato il segno con 58 gol in 89 presenze e per una canzoncina che ha spopolato anche in Italia: "Luca sei per me... il numero uno". E' proprio Luca Toni che, con una buona dose di umorismo, si candida per guidare la panchina del Bayern Monaco. L'ex attaccante ha commentato il post su Instagram attraverso il quale i bavaresi annunciavano l'esonero di Niko Kovac: "Luca Toni è pronto... grazie di tutto Niko".